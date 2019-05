Na pražském zastupitelstvu se hádali celou noc. Nakonec peníze na průzkum metra D schválili

Jednání zastupitelů začalo ve čtvrtek v devět hodin ráno a protáhlo se přes celou noc ze čtvrtka na pátek. Schválení materiálu o financování geologického průzkumu předcházelo mnohahodinové dotazování opozice, proč na pondělním jednání hlasovali radní v tajné volbě. Rovněž chtěli vědět, kdo záměr navrhl a kdo jak ve volbě hlasoval.

Zastupitel Stuchlík recitoval

„Obvykle se tajně hlasuje o věcech, které se týkají personálií. Tady mi ten důvod chybí. Tomu, co proběhlo na radě, máme schválit finanční rámec. Asi tam bylo něco závažného. My jsme teď manipulováni, abychom převzali část zodpovědnosti za ten materiál,“ řekl opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS).

Jak přesně hlasovala, řekla veřejně pouze radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), ostatní radní svou volbu neprozradili. Opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO) řekl, že se opozice bude na zastupitelstvu dotazovat tak dlouho, dokud nedostane odpovědi. To trvalo asi do 4:00, pak zastupitelé neustále prodlužovali původně dvacetiminutovou přestávku na více než dvě hodiny. Při diskusi opozice neustále opakovala své dotazy. Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) o přestávce recitoval báseň.

Obava ze stíhání se do schváleného materiálu nepromítla

Předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher navrhl, aby bylo usnesení zastupitelů doplněno o větu, že průzkum začne až poté, co se město dohodne s vlastníky pozemků v Krči, aby stáhli svou žalobu na vydané územní rozhodnutí.

Podle opozice hrozí, že město zahájí průzkum, ale nebude mít všechna povolení na stavbu metra. Na Pankráci by tak zůstaly štoly a město by muselo platit za jejich údržbu mnoho milionů ročně. Kvůli tomu by mohli být podle Nachera zastupitelé stíháni. Návrh nebyl schválen.