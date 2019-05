Kanál Dunaj–Odra–Labe by mohl zkrátit cestu zboží z Číny. Ve hře je i rychlejší železnice

Kanál Dunaj–Odra–Labe by cestu zboží z Číny do střední Evropy zkrátil. Odpadla by cesta okolo Španělska nahoru do Německa. „Lodě směřující z Číny by dopluly do oblasti Černého moře, do přístavu Constanta, kde by došlo k přeložení na lodě říční. A následně k Rakousku a Slovensku, kde by začínal plánovaný kanál Dunaj–Odra–Labe,“ popsal odborník na dopravní ekonomii a politiku Univerzity Pardubice Ivo Drahotský.

Zákazníky by si kanál podle Drahotského našel: „Předpoklady, které jsou v dopravním modelu uvažovány, jsou dosti optimistické.“