Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti se opět odkládá. Ministerstvo financí letos peníze nepošle

Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti se kvůli nedostatku peněz odsouvá. Ministerstvo financí se prý pokusí prosadit finance na opravy do rozpočtu na příští rok, případně následující léta. V zařízení nechvalně proslulém z 50. let minulého století by mělo vzniknout Muzeum totality a také justiční palác. Město ovšem čeká marně na rozhodnutí o své nejvýznamnější památce už dvě desetiletí.