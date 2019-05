Šelma v Beskydech už dvakrát zaútočila na ovce, zda to byl medvěd není jisté

Veterináři i úřady váhají, zda nedaleko Nýdku útočil skutečně medvěd. „V minulém týdnu došlo k dvěma útokům na ovce. Ale ani myslivci, ani zvěrolékař, ani životní prostředí nám jednoznačně nepotvrdilo, že je to medvěd,“ řekl místostarosta Nýdku Milan Suszka (nezávislý).

Protože bylo sucho, moc stop na místě po útoku šelmy nezbylo. „Volal jsem lesníkům, oni sem přišli a potvrdili, že je to medvěd,“ tvrdí chovatel ovcí Karel Gorzolka. To si myslí i veterinář, s jistotou to ale říct nedokáže.