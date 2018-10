Medvěd z Valašska nejspíš brzy přišel o matku. Nenaučil se proto bát lidí

Medvěd, který se v posledních týdnech pohybuje na východě Moravy, nejspíš v raném věku přišel o matku. Neosvojil si tak strach z lidí, kvůli čemuž jej chtěl zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) odstřelit. S nabídkou na odchyt a záchranu medvěda pak přišla táborská zoo. Vytipovala veterináře, který by šelmu uspal, pokud by se ji nepodařilo nalákat do odchytové pasti. O medvěda má stále zájem i zoologická zahrada v Belgii, mohla by si jej hned převzít.