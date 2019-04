Soudní znalci se opět neshodli, proč před jedenácti lety ve Studénce narazil rychlík do zříceného mostu

Soudní znalci se ani v úterý neshodli na tom, co bylo hlavní příčinou železničního neštěstí ve Studénce z roku 2008, kde se zřítil most na koleje a vzápětí do něj narazil rychlík. Podle jednoho znalce selhala podpůrná konstrukce mostu, podle druhého byla příčinou manipulace s mostem a stavební činnost. Okresní soud v Novém Jičíně případ projednává už podruhé, poprvé všechny obžalované osvobodil.