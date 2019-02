Nehoda ve Studénce: Ani po 6 letech není jasno

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce se těžká desetivozová souprava rozjela ze Svinova na rychlost 134 km/h – tj. šest kilometrů pod limit – a projížděla nádražím ve Studénce, když strojvedoucí spatřil, že před vlakem není vše tak, jak by mělo. „Při pohledu před vlak zahlédl záblesk elektrického výboje pod konstrukcí silničního mostu a počátek borcení konstrukce mostu nad staničními kolejemi obvodu nákladní nádraží žst. Studénka,“ popsala závěrečná zpráva Drážní inspekce. Most, který vede nad železničním koridorem silnici II. třídy, se zhroutil přímo před vlak. Strojvedoucí ihned aktivoval rychlobrzdu, teprve potom utekl do strojovny, aby se ukryl. „Někdy je mně připisována zásluha za to, že jsem vlak zpomalil, a nestala se tak větší hromada, jak se slangově říká těžkým nehodám. K tomu bych snad jen dodal, že moje reakce byla vypěstovaná léty jízdy,“ řekl později Šindelář věstníku ČD Železničář. Pouze 14 sekund po aktivaci brzdy narazil vlak do překážky. Pohyboval se v tom okamžiku rychlostí 90 km/h.