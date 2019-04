Na poničenou zoo v Olomouci lidé vybrali skoro 200 tisíc. Pět milionů dá na obnovu město

Vítr poničil i několik výběhů zvířat a z areálu se podařilo uprchnout například jelenům sika, daňkům evropským nebo kozorožcům kavkazským. Všechna nebezpečná zvířata se zaměstnancům podařilo včas zajistit. Velké škody vítr napáchal na výběhu makaků, který byl kvůli bezpečnosti uzavřen.

„V rámci areálu se stále pohybuje několik jelenů sika a daňků evropských, ti by se už v brzké době mohli vrátit do svých výběhů,“ řekla mluvčí zoo Iveta Gronská. Odchyt prý nebude jednoduchý. Zvířata jsou údajně plachá a návštěvníky lesa v okolí zoo by neměla ohrožovat.