V Dole ČSM začaly práce na zpřístupnění místa výbuchu. Těla horníků mají být vyproštěna do měsíce

V Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku začaly práce na zpřístupnění místa po prosincovém výbuchu metanu, při kterém zahynulo třináct horníků. V pondělí začala rekonstrukce dvou výbuchuvzdorných hrází, jimiž je místo uzavřeno. Ostatky prvních horníků by měly být vyproštěny do konce měsíce a všechna těla mají záchranáři dostat na povrch do poloviny května.