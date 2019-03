Natáčela pamětníky holocaustu pro Spielbergovu nadaci. Nakonec ji to přivedlo ke vzpomínkám vlastní maminky

„Ráno, když přišel dozorce, máma šla ven a kromě toho kýblu nesla i raneček v ruce. On se jí zeptal, co to má, a ona odpověděla pravdu, hovno. On se zarazil, vytrhl jí to z ruky, rozevřel to a viděl, že nelhala, dal jí pěstí do zubů a několik zubů jí vyrazil,“ vypráví dcera vězeňkyně.

Od sovětských vojáků si na konci války přála cigaretu

Hilda Zmrzlíková nebyla nikdy odsouzená. Ve věznici na Cejlu strávila necelé tři měsíce. V dubnu roku 1945 přišli sovětští vojáci. „Jediné, co o tom řekla, bylo, že tam přišli vojáci, a když ty vězeňkyně viděli, tak jim nabízeli nějaké jídlo a ptali se, co by chtěly. A mamka říkala, že jediné, co si přála, byla cigareta,“ říká Zuzana Prudilová.

Hilda své pomoci pronásledovaným Židům nikdy nelitovala, ani to nikdy nepovažovala za hrdinství. „Já myslím, že ona nad tím nijak hluboce nepřemýšlela. Když to bylo potřeba, tak prostě šla a udělala to,“ říká o své mamince paní Zuzana. Riskovala život, aby pomohla lidem v nouzi. Sice si to nenapsala do životopisu, ani vyšší důchod za to neměla. Ale kdyby se jí někdo zeptal, co dělala, když odváželi Židy na smrt, věděla by, že udělala aspoň něco.