Ministerstvo zahájilo řízení o zrušení železnice z Velké Kraše do Vidnavy

Obce neměly o nevyužívanou trať zájem, protože předchozí nabídka bezúplatného převodu byla podmíněna zachováním minimálně pětiletého provozu. SŽDC proto v lednu požádalo o zrušení této tratě a ministerstvo dopravy následně spustilo správní řízení.

„Nyní se zahájí proces fyzické likvidace tratě. Po jejím snesení bude opuštěné těleso železničního spodku nabídnuto obcím zdarma. Mohou zde například vybudovat cyklostezku,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Podle starosty Vidnavy Rostislava Kačora obec před časem projevila zájem o nádražní budovu, která by měla být samosprávám nabídnuta spolu s tratí. Na bývalém nádraží by mohly fungovat například ordinace lékařů. „Samotnou trať jsme zatím neřešili,“ upozornil Kačora.

Také Velká Kraš má zatím zájem pouze o převod nádražní budovy. Podle starosty Zdeňka Zátopka by vybudování cyklostezky bylo problematické, jelikož železnice vede mimo oblíbené trasy cyklistů. „Mám vážnou obavu, že cyklostezka by byla využívána je minimálně. Byla by to mrtvá investice,“ podotkl Zátopek.

Trať nenašla kupce ani za 560 tisíc

Při prvním pokusu prodat trať byla předloni nabídková cena stanovena podle znaleckého posudku na 3,9 milionu. Zájem ale nikdo neprojevil. Při druhém pokusu byla cena snížena na 1,15 milionu korun, avšak ani tentokrát nebyla podána žádná nabídka. Loni na jaře byla železnice k mání za necelých 560 tisíc korun, ale kupec se opět nenašel.