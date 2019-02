Památník, nebo domácnost? Mahenova vila se po rekonstrukci otevře veřejnosti

Básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik. Do Brna se přestěhoval v roce 1910 a působil tam až do konce života. Byl redaktorem Lidových novin a deníku Svoboda, ve kterém byl zaměstnán do roku 1936. V letech 1918–1920 působil jako dramaturg Národního divadla Brno. Od roku 1921 byl knihovníkem, později ředitelem tehdejší Veřejné knihovny města Brna. Dne 6. října 1919 se oženil s Karlou Haselmannovou. Život ukončil sebevraždou v roce 1939. Podle odkazu vdovy je dnes ve vilce, kde žili, knihovna a Mahenův památník.

Mahenův památník získal vilu v Masarykově čtvrti po smrti manželky Jiřího Mahena Karly. Dvacet sedm let neprošly prostory výraznou rekonstrukcí, až nyní. „Šlo nám taky o to, tu vilku vrátit do doby dvacátých, třicátých let, aby lépe vypovídala o životě Mahenů,“ řekla Libuše Nivnická z Knihovny Jiřího Mahena. Návštěvníci by se podle ní měli v domě cítit jako u Mahenů doma.

Většina původního mobiliáře se v domě zachovala. „Klíčový prvek je pracovní stůl. Ceníme si toho, že stopa Jiřího Mahena je tady stále živá. Na stole je vidět, že se na něm opravdu pracovalo,“ popsala Libuše Nivnická.