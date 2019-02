Krása měst mizí pod nánosem reklamy. Praha to chce změnit, Znojmo už to zvládlo

Po Královské cestě spojující Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí a Pražský hrad kdysi projížděli panovníci při cestě ke korunovaci. Dnes je spíš přehlídkou nevkusu. Barevnými transparenty, reklamními poutači a zbožím vyhřezávajícím z obchodů na ulici je přeplněná. „Dělají z toho Disneyland a tomu chceme zabránit,“ říká pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Magistrát, městská část ani památkáři ale pro to zatím nemají dostatečnou oporu v legislativě. Třeštíková chce vytvořit komisi pro veřejný prostor složenou z odborníků a zástupců všech, koho se problematika týká.

Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) chce postupovat rychleji: „Jde to řešit. My jsme tady teprve tři měsíce, ale najdeme takové formulace do vyhlášek, abychom ty díry, kvůli kterým tady ty různé pandy a rikši jsou, abychom je zacelili a změnili praxi.“

Pražští radní také připravují kompletní analýzu svých prostor v centru města a nové podmínky pronájmů. Obchodům, které nabízejí předražené nebo nevkusné zboží, jako jsou třeba ruské matrjošky, by mohli ukončit nájemní smlouvu. Zachovat se má prodej tradičních českých výrobků, jako sklo nebo porcelán.

Nejlépe se s reklamou perou ve Znojmě a v Brně

Se stejným problémem bojují i další města v Česku. Například v Liberci musí mít žadatel o umístění reklamy v centru povolení od památkové péče i rady města. Historické centrum chrání před reklamou také v Benešově, kde od loňského roku platí nová vyhláška. Reklamní poutače se nyní posuzují podle městského manuálu.

Vůbec nejdále jsou v boji s nepříliš vhodně umístěnými reklamními poutači ve veřejném prostoru ve Znojmě a Brně. Znojmo totiž pokyny pro podnikatele v historickém centru zpracovalo už před více než deseti lety. Městská část Brno-střed pak loni v červnu schválila Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, který nabízí obchodníkům jako vodítko pro vkusnou reklamu. Dokument není závazný, vedení čtvrti se jím přesto bude řídit při schvalování nových reklam v městské památkové rezervaci.

Nevzhlednou reklamu z ulice se snaží odstranit už téměř rok i Český Krumlov. Pomoci s tím měl nový tržní řád, který na podobu reklamy pamatuje. Zatím se ho ale nepodařilo převést do praxe. Město totiž zjistilo, že k pravidlům přistupuje příliš přísně a nutilo by tak až 80 procent obchodů ke změně vývěsních štítů a výloh. Schvalování žádostí chce rada znovu spustit nejpozději v dubnu. Nevhodná reklama by tak z ulic měla postupně mizet od letošního jara.