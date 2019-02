Za přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti rozdal soud pět a osm let. Lupiče usvědčily pachové stopy

Krajský soud ve Zlíně uložil dvojici mužů za ozbrojené přepadení klenotnictví v Uherském Hradišti ze září 2015 nepodmíněné tresty. Miloše Zezulu poslal do vězení na osm let, Martina Skalického na pět let. Oběma hrozil až dvanáctiletý žalář. Obžalovaní vinu popřeli. Tvrdí, že v okamžiku loupeže byli v práci. Státní zástupce pro oba obžalované žádal sedmileté vězení.