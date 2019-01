Společnost BusLine v Liberci končí. V MHD ubude pět procent autobusových spojů

BusLine měl na starosti čtyřicet procent spojů, od soboty je bude plně zajišťovat DPMLJ. „Vnímám to jako významný krok pro Liberec jako takový. Do budoucna už nebude možno, aby občané Liberce byli nějak vydíráni kýmkoliv z dodavatelů,“ řekl předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek. Na výši příspěvku od města by tato změna neměla mít vliv.

Liberec údajně nehradil pohledávky

BusLine vypověděla smlouvu s DPMLJ předčasně k pátku 25. ledna. Důvodem byly podle společnosti neuhrazené pohledávky, jejichž výši dopravní podnik zpochybňuje. BusLine pro dopravní podnik zcela zajišťoval ještě MHD v sousedním Jablonci. Jezdit by tam měl od soboty nadále, ale už ne jako subdodavatel. Napřímo by měl uzavřít smlouvu s Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ), které je objednavatelem autobusových linek pro MHD v Jablonci.