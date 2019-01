Na Lipně by se mohly o víkendu otevřít bruslařské okruhy, led postupně sílí

Na otevření magistrály je potřeba tloušťka ledu alespoň osmnáct centimetrů, vrtné sondy ale ukazují jen 16centimetrový příkrov. Led u Frymburka je navíc hrbolatý. Když dobrovolníci odhrnuli sníh, tak v něm objevili trhliny. Ty se proto nejdřív musely zadělat a až po zamrznutí mohla vjet na led technika.

Ledový příkrov v těchto dnech sílí každý den o jeden až dva centimetry, tloušťka ledu je ale na různých místech proměnlivá. „Může se stát, že na některém místě má třeba teď patnáct centimetrů, ale opodál to bude třeba jenom deset centimetrů,“ upozorňuje mluvčí lipenského skiareálu Vojen Smíšek.

Na Lipně jsou totiž spodní proudy a také přítoky, led proto nezamrzá rovnoměrně. Provozovatelé areálu tedy zatím nedoporučují vstup na led. Několik bruslařů se ale ve čtvrtek nenechalo odradit.

O víkendu by se ale měl otevřít lipenský okruh, který měří asi čtyři kilometry. Bruslit by se mohlo také na oválech u Frymburka a Horní Plané. Letos to bude o měsíc dřív než před rokem.

Lipenská magistrála nabízí více než deset kilometrů na přírodním ledě

Celá ledová magistrála, která spojuje Lipno, Přední Výtoň a Frymburk, ale zatím otevřená nebude. Populární dráha na přírodním ledě měří více než deset kilometrů a patří mezi nejdelší podobné dráhy v Evropě.

Dráha je široká osm metrů a je upravována technikou: dobrovolníci odklízejí sníh a zametají led kartáčem. Také pravidelně měří tloušťku ledu: magistrála je otevřena až při osmnácticentimetrové vrstvě, teploty pak musí být pod bodem mrazu.

V loňském roce tak byl celá magistrála v provozu jen necelé dva týdny na přelomu února a března. V roce 2017 si bruslaři užili zábavy déle: bruslařská magistrála byla v provozu více než měsíc (38 dní). Jde však jen o oficiální provoz, lidé bruslí na Lipně i mimo něj. Záchranáři ovšem varují, že tloušťka ledu nemusí být všude stejná a hrozí propadnutí.