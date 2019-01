Silnice na Boží Dar je po několika dnech opět průjezdná. Některé horské cesty jsou dál zavřené

V úterý silničáři zprůjezdnili i část silnice z Božího Daru směrem na Ryžovnu až k Myslivnám. „Je tam vodárna a vypadávala tam elektřina. Bylo nutné tam dopravit agregát, jinak by Boží Dar byl bez vody,“ uvedl Bulka.

Silnice na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena ve středu okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů.

Boží Dar vyhlásil kalamitní stav v pátek 11. ledna. Do města stále mohou vjíždět jen místní a lidé, kteří mají ubytování s vyhrazeným parkováním. Od pondělí silničáři kvůli sněhu a silnému větru uzavřeli úplně silnici I/25 na Boží Dar. V okolí byly uzavřeny kvůli spadlým stromům i silnice od abertamské křižovatky směrem na Plešivec a další.

Uzavírky způsobily problémy místním, kteří se nedostali do práce, a lidé, kteří pracují v Božím Daru, se do zaměstnání také nedostali. Výpadky měli i dva ze tří mobilních operátorů.

Uzavřeny jsou hlavně horské silnice

V sousedním Ústeckém kraji jsou kvůli sněhu nesjízdné čtyři silnice. Na Mostecku je to komunikace z Malého Háje do Mostu, na Chomutovsku z obce Výsluní do Rusové a jedna silnice v Hoře Svatého Šebestiána a jedna na Teplicku. Ostatní silnice jsou sjízdné, v Krušných horách s opatrností.

V Libereckém kraji silničáři nedoporučují řidičům nákladních aut cestu po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.

V Krkonoších a Orlických horách leží místy na vozovkách rozbředlý sníh nebo na nich je ujetá vrstva sněhu. Po pádu stromů na vozovku je na Orlickoústecku uzavřena silnice I/11 přes Suchý Vrch a také úseky mezi Strážným a Cotkytlí, Cotkytlí a Štíty a Anenskou Studánkou a Helvíkovem. Ve výše položených oblastech regionu se tvoří sněhové jazyky nebo náledí.

Na Šumavě by si řidiči měli dát pozor na sněhové jazyky, které se mohou na otevřených úsecích silnic tvořit. Ve vyšších polohách Šumavy, kde nemohou silničáři kvůli ochraně přírody používat sůl, je na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá drtí.

Na Vysočině jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Nad ránem se podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Silničáři měli v noci v terénu přes dvě stě vozidel. Díky mírnějšímu větru ubylo sněhových jazyků, zůstávají především na Žďársku, kde leží nejvíc sněhu.