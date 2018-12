Sbírka pro zadlužené Prameny poběží dál, zatím se vybralo jen na necelých 5 procent dluhu

Na zadlužené Prameny už poslaly obce i jednotlivci 2,7 milionu korun. Z celkového dluhu 57 milionů je to ale sotva pět procent. „Jsme rádi i za to. S tím, jak to přibývá, si myslím, že bychom se mohli dostat přes tři miliony,“ doplnila starostka Pramenů. Jak vybrané peníze využijí, bude jasné až po ukončení sbírky.

To potvrzuje i Sdružení místních samospráv, které sbírku pro Prameny organizuje. Všech 6258 obcí oslovilo sdružení minulý týden znovu. Sbírka totiž běží už pátým měsícem. „Od začátku to bylo takto plánováno, chtěli jsme dát možnost reagovat i dosluhujícím zastupitelstvům,“ vysvětlil předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN). Cílem je vybrat pět milionů korun.

Peníze zadluženým Pramenům dosud poslalo zhruba 300 samospráv, nejčastěji přispívají menší obce. Vyplývá to z transparentního účtu sbírky. Podle starostky Pramenů Michaly Machálkové (ANO) ale po komunálních volbách podpora klesla. „Po volbách jdou peníze na ten účet míň a míň. To je tím, že většina nově zvolených zastupitelů a starostů ani neví, že ta sbírka je,“ říká starostka.

Obce zatím bankrot vyhlásit nemohou

V Česku je v současnosti 456 zadlužených obcí. Usilují o to, aby místní samosprávy mohly vyhlásit bankrot. Novela insolvenčního zákona, která je nyní v Senátu, ale takovou možnost obcím nedává. „Dostali jsme souhlasné stanovisko od ministryně financí Schillerové, která má na starosti rozpočtové věci a řekla: ano, zdá se mi to rozumné, podporuji to. Ministerstvo spravedlnosti ale řeklo, že to nedoporučuje,“ komentuje Polčák chybějící opatření.

Jiné systémové řešení než novela insolvenčního zákona podle Sdružení místních samospráv není. „Obce dostávají každý rok podíl ze státního rozpočtu a ten podíl schlamstne věřitel. A vzhledem k tomu, že má úročenou jistinu, tak třeba roční splátka, která je zrovna u Pramenů 1,7 milionu, přesně pokrývá hodnotu ročního úroku za vyplácení této jistiny. Takže pro ně je to perpetuum mobile,“ vysvětluje Polčák.