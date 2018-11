Vyschlá přehrada Lučina odkryla zbytky stejnojmenné zatopené vesnice

Kvůli výrazně nižší hladině přehrady je teď možné projít po silnici, která byla zatopena při stavbě nádrže. Je vidět i původní propust pod silnicí a ve vodě patníky. U břehu hladina ustoupila natolik, že se objevily i sutiny staveb nebo pařezy stromů pokácených před zatopením. Za normálního stavu by byla hladina zhruba o 2,5 metru výše.

„Kdyby toto pokračovalo i v roce 2019, bylo by to samozřejmě nepříjemné, tato nádrž by ale ustála i další rok sucha,“ ujišťuje dispečer Povodí Vltavy Petr Vicenda. Kromě protipovodňové ochrany a zásobárny pitné vody funguje přehrada i jako malá vodní elektrárna.