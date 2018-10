FN Ostrava má nového ředitele. Jeho předchůdce Machytka rezignoval kvůli sporu se zaměstnanci

Vojtěch se tak rozhodl minulý týden po rezignaci ředitele Machytky. Vávra v pondělí zopakoval, že jeho hlavním cílem je uklidnit dění ve zdravotnickém zařízení. Odstoupení Machytky již dříve požadoval i primátor Ostravy Tomáš Macura a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (oba ANO).

Vávra podotkl, že se nyní bude snažit v nemocnici zklidnit situaci. „Věřím, že se mi to podaří i ve spolupráci s přednosty klinik. Určitě se chci co nejdříve sejít s vedením Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Velmi dobře si uvědomuji, že je to pro nás klíčový partner,“ uvedl.

Doplnil, že si je vědom toho, že bez dohody se zástupci fakulty nebude schopen jmenovat přednosty klinik. „Personální změny ale rozhodně neplánuji,“ řekl Vávra. Právě kvůli nim mezi nemocnicí a lékařskou fakultou panují dlouhodobě napjaté vztahy. Vávra uvedl, že jednání s některými přednosty zahájil už během víkendu a chce v nich pokračovat i v tomto týdnu. Stejně tak se chce ještě tento týden setkat s představiteli lékařské fakulty i zástupci kraje a města.

Proděkanka lékařské fakulty Darja Jarošová jmenování Vávry prozatímním ředitelem přijala s určitými obavami, a to kvůli jeho údajným blízkým vazbám s Machytkou.