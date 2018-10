Krize ve FN Ostrava: Odvolaný přednosta Šimetka odmítl návrat do funkce

Odvolaný přednosta porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava Ondřej Šimetka v pátek odmítl návrat do funkce. Nabídl mu ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který to řekl novinářům. V Ostravě se ministr setkal s primátorem Ostravy Tomášem Macurou i hejtmanem Ivo Vondrákem (oba ANO). Představitelé regionu uvedli, že podle nich by bylo nejlepší, aby v souvislosti s vyhrocenou personální situací v nemocnici rezignoval její ředitel Evžen Machytka.