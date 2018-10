Veterináři začnou intenzivně kontrolovat vepřové z dovozu. Obávají se dalšího zavlečení afrického moru prasat

Africký mor prasat si sami hlídat nemusejí. „Pro nás to žádná zátěž není. Je to zátěž pouze pro státní veterinární správu. Namátkově přijedou, dvakrát až třikrát v týdnu, odeberou vzorky,“ dodal Steinhauser.

Souhlasí s ním i Karel Pilcik ze společnosti Krásno. „Omezuje nás to lehce, ale není to nic, co bychom nedokázali uřídit,“ řekl.

Kontroly se rozšíří i na země, kde nákazu oficiálně nezaznamenali

Veterináři vždy odeberou vzorek o minimálně 200 gramech. První odběry kvůli africkému moru prasat z kuřimského závodu odvezli v úterý ráno. Testovat se budou ve třech laboratořích v Jihlavě, Praze a Olomouci. Výsledky sice pravděpodobně dorazí už ve středu, čekat na ně ale nemusejí. Šunku z čerstvých kýt začnou vyrábět hned ráno. Pokud by se v mase objevila DNA nákazy, začalo by stahování závadných produktů z trhu.

Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno. Choroba se vyskytuje například v Belgii nebo Polsku, tyto státy se řadí mezi největší dovozce vepřového do ČR. Nové opatření začne platit od 2. října. https://t.co/wR8KSQ89Qs — Zemědělství ČR (@MZeCr) September 27, 2018

Vepřového masa je v Česku nedostatek, a proto se ve velkém dováží. Za minulý rok to bylo skoro 264 tisíc tun. Nejvíce masa se do tuzemska nakupuje ze sousedního Německa, poté následuje Španělsko, Polsko a Belgie. Naopak vepřové, které se z Česka vyváží, putuje nejčastěji k sousedům na Slovensko.