Kontroly dovozu vepřového na mor nebudou. Ministerstvo ustoupilo námitkám Evropské komise

„O situaci v oblasti afrického moru prasat budu v nejbližších dnech intenzivně jednat s eurokomisařem (pro zdraví a bezpečnost potravin) Vytenisem Andriukaitisem a do budoucna nevylučuji ani eventuální zavedení mimořádných veterinárních opatření,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Podle něj je ministerstvo pod velkým tlakem komise a to by mohlo mít do budoucna negativní dopady na české zemědělství a potravinářství. „Na jedné straně chápu obavy komise z ohrožení trhu s vepřovým masem, na druhé straně je mojí prioritou ochrana bezpečnosti a zdraví chovů prasat v České republice,“ dodal ministr.

Podle ministerstva dosavadní opatření na utlumení choroby stála Českou republiku 300 milionů korun, kdyby se rozšířila do chovů prasat, šlo by o miliardy.

Původní plán ministerstva počítal s tím, že vepřové i vedlejší živočišné produkty z prasat nebo maso z divokých prasat bude moci na trh až po kontrole. Povinnost se měla vztahovat na všechny tuzemské provozovatele potravinářských podniků dovážejících produkty z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska. Za nesplnění povinností měla hrozit až dvoumilionová pokuta.