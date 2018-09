Úložiště jaderného odpadu u Litoměřic už je téměř plné. Stát chce proto opravit další stovky metrů chodeb

Ještě během podzimu začne stát s modernizací úložiště jaderného odpadu u Litoměřic. Do dvou let chce upravit dalších zhruba 300 metrů stávajících chodeb, aby se do něj vešel další odpad. Nové chodby se hloubit nebudou. Odpad ze zdravotnictví, průmyslu a výzkumu se na místě skladuje od roku 1964. Předtím za druhé světové války soustava tří vápencových lomů nesla označení B5-Richard a byla v ní budována utajená podzemní továrna.