Probíhala tam tajná válečná výroba, teď Richard láká vandaly. Přístupný proto bude už jen online

„Současný stav prostor kolem vstupu je však vlivem vandalismu velice neutěšený a neodpovídá významu této památky. Proto považujeme za svůj úkol se touto situací zabývat a místo v budoucnu pietně upravit,“ uvádí Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín, ve svém srpnovém vyjádření. Komplikací pro jakékoliv úpravy prostor jsou podle něj nevyjasněné majetkoprávní vztahy i neukáznění lidé.

„Několik posledních desítek let jsou na vstupu do podzemí instalována masivní kovová vrata, za nimiž je ještě betonová zeď. Do vrat i do zdi jsou neustále hloubeny otvory, kterými do útrob bývalého dolu pronikají nepovolané osoby,“ komentuje současný stav Tomáš Rieger, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu v Památníku Terezín.

„Prostory jsou bez kontroly a jejich stav není přesně zdokumentovaný, což už samo o sobě znamená riziko. K závalům dochází, ze stropu padají odtrhávající se kusy betonu a kamene. Každý další pohyb neautorizovaných osob tuto situaci jen zhoršuje.“

Podzemí je i podle Romana Gazsiho v současnosti v neutěšeném stavu. „Při každé návštěvě lze spatřit další opady kamení. V podzemí Richardu se to dá poznat poměrně jednoduše. Pokud to není opad kamenů o velikosti osobního auta – který se fakt nedá přehlédnout, jsou drobné opady znatelné jinou barvou. Co je nové, je o poznání tmavší.“

Přístupný už jen on-line

I kvůli nestabilitě celého prostoru se Památník Terezín rozhodl zabezpečit prostory tak, „aby zde někteří nezodpovědní jedinci a zmínění vandalové svou činností již nenarušovali pietní charakter místa, jak k tomu čím dál tím častěji dochází v současné době. V našem zájmu je samozřejmě také ochrana zdraví a životů těchto osob,“ uvádí dále v tiskové zprávě z 2. srpna 2018.