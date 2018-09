Dlouho očekávaný obchvat Slaného se zřejmě neotevře v termínu. Vede přes pravěké pohřebiště

Slánský obchvat, na který místní čekají už desítky let, se zřejmě nepodaří dokončit v termínu. ČT to řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Stavbu oproti původním termínům zpomalují archeologické práce. Vědci tam totiž objevili pravěké pohřebiště a povolení na výzkum mají až do příštího léta. ŘSD proto jedná se stavební firmou Strabag o novém harmonogramu. Podle původních plánů měl být obchvat hotový na konci roku 2019.