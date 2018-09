Musíme to opravit, vzkazuje KRNAP. Uzavřel krkonošské stezky, Sněžku odřízl ze tří stran

Uzavírky turistických cest v Krkonoších mají podobný důvod jako třeba uzavírky silnic – je potřeba je opravit. Letos se horské uzavírky sešly tak, že není možné vkročit hned na tři cesty, které vedou ke Sněžce. Začala velká oprava stezky z Růžové hory na Sněžku, současně i rekonstrukce chodníku přes Úpské rašeliniště, kudy se chodí k nejvyšší krkonošské hoře od Luční boudy, a uzavřená je také cesta Obřím dolem.

Poslední zmíněná uzavírka by však neměla trvat příliš dlouho. V Obřím dole totiž není příčinou oprava cesty. „V daném koridoru létá vrtulník, který na Sněžku přepravuje materiál, a naopak bude nějaký snášet. Práce by měly trvat pouze několik dnů, takže ve druhé polovině týdne předpokládáme, že by trasa Obřím dolem měla být už otevřená,“ řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Konkrétní termín otevření nejrychlejší cesty z Pece pod Sněžkou na Sněžku však zatím není možné stanovit. „Jsme v Krkonoších, hodně závisí na klimatických podmínkách,“ zdůraznil mluvčí.