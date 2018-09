Staroměstská radnice slaví výročí. Místo poslechu orloje lidé zamířili do podzemí

Těžké posuvné kovové dveře otevírají na Staroměstské radnici vstup do běžně nepřístupných prostor, přesněji řečeno do jejího podzemí. Návštěvníci se tudy dostali do podzemí domu U Minuty ze 14. století. V prostoru je vlhko a pavučiny. Když Staroměstskou radnici na konci války ostřelovali nacisti, byl tam lazaret. Teď podzemí prostory slouží hlavně jako kolektor.

„Chodba spojuje Staroměstskou radnici s Novou radnicí na Mariánském náměstí a pokračuje dál až do nové úřední budovy,“ přiblížil manažer ze Staroměstské radnice Antonín Baloun. Někde chodba vyžaduje, aby se člověk sehnul, jinde se zase šplhá po žebříku. Podzemní cesta ústí na náměstí Franze Kafky.

Výstavní splašky

Další zajímavé prostory se skrývají hned u orloje. Je zde jediné místo, kde se do pražské kanalizace dá vstoupit bez žebříku a suchou nohou. Komoru nechal vybudovat císař František Josef l. Chtěl ukazovat návštěvám, jak je Praha pokroková, i když to tady zrovna nevonělo.