Tři lidé zemřeli při autonehodě v Třeboni, dalších šest je zraněných

Při nehodě dvou osobních aut v Třeboni zemřeli tři lidé a šest dalších se zranilo. Silnice z Třeboně do Lomnice nad Lužnicí je zcela uzavřena. Uvedla to krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Všech šest zraněných přepravili záchranáři na ošetření do nemocnic, jde o lehká a středně těžká zranění.