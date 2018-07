Majitelé nemohou na vrácených pozemcích ve Vrběticích hospodařit

„V současné době jsou pozemky způsobilé pro běžný pohyb osob bez využití těžké techniky. Do provedení komplexní pyrotechnické asanace nedoporučuji realizovat těžbu dřeva, na loukách nedoporučuji využívat těžkou techniku například k orbě. Realizace výše uvedených činností může mít za následek ohrožení života, zdraví a majetku,“

Majitelé nemohou pracovat ani v lesích, ani na pastvinách. „Je to úplně bezcenné. Plno divočáků, všechno rozryté, nedá so to séct,“ postěžovala si jedna z majitelek pozemků. Navíc každý, kdo se přiblíží k policejním páskám, které pozemky ohraničují, musí počítat s kontrolou.

Starosta Vrbětic chce s velitelem zásahu znovu jednat. V této situaci na pozemcích nemůže nic dělat. Stoprocentní asanace nebyla kvůli rozloze území možná, hloubkový průzkum pyrotechnici udělali jen v části areálu.