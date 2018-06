Tvrdé tresty za zapálení kostela v Gutech. Autor nápadu dostal 9 let, motivem mohla být pomsta Bohu

Otázka, co bylo motivem činu, zůstala i po skončení soudního procesu nezodpovězena, přestože se všichni obvinění k činu částečně přiznali. „Žádný obžalovaný neřekl, proč to vlastně udělali. Tvrzení, že je to jen tak napadlo, soudu nepostačuje,“ řekla soudkyně Lenka Čechová.

Jeden z možných důvodů vyplynul z psychologického posudku. Dnes devatenáctiletý mladík, který byl iniciátorem akce, je tělesně postižený, trpí vzácnou nevyléčitelnou chorobou a chodí jen o holi. Znalkyně nevyloučila, že motivem pro zapálení kostela mohla být pomsta Bohu za to, že jej tato choroba postihla.