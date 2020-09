Novinka v operaci kolena. Zachovává důležité vazy a neomezuje pohyb

Jako první člověk v Česku dostal Rostilav Štulajer nový typ umělého kloubu. „My věříme, že ta náhrada umožní normální pohyb a že pacient by si ani nemusel být vědom, že má cizí materiál v těle,“ říká primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo Radek Hart.

Devětapadesátiletého Rostislava Štulajtera bolí koleno už patnáct let. Vyučený zedník má problémy i v práci. „Většinu dne nebo pracovní doby jsem strávil na kolenou, takže to dostalo zabrat,“ říká pacient.

Operace lékařům trvala dvě a půl hodiny. O pár desítek minut víc než běžná rekonstrukce, kterou dělali dosud. Při operaci nebyl pacient v narkóze, jen v lokální anestezii, operaci mohl celou sledovat na monitoru.

Ne pro každého je ale novinka vhodná. „Ta operace má určité limity. Jedním z nich je přítomnost zkříženého vazu, který umožňuje zachovat. U řady pacientů vaz vzhledem k rozsahu degenerativního procesu přítomen není,“ vysvětluje primář Radek Hart.

Do týdne by mohli lékaři pacienta propustit domů. Pokud se nové koleno dobře zahojí, bude se moci za tři měsíce vrátit do práce.