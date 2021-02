Tendr bez výhrad. Metroprojekt a SŽDC mohou začít chystat dráhu na letiště

Metroprojekt a projektoví inženýři z firmy Sudop Praha v tendru vyhráli se svou nabídkou projektu za necelých 60,96 milionu korun. Kromě nich se o stavbu nové trasy v pražské železniční síti ucházel Sudop Brno s nabídkou o sto tisíc vyšší a firma Cedop; její nabídka padesátimilionového projektu sice byla nejnižší, komise ji ale z konečného výběru vyřadila kvůli nesplnění kvalifikačních kritérií.

„Cílem je rok 2023,“ dodává k možnému zahájení provozu generální ředitel vítězného Metroprojektu David Krása. „Projekt v minulosti trpěl nezájmem ze strany státu, teď vládní garnitura a ministerstvo projekt intenzivně podporují a motivem je možnost získání dotací z fondů Evropské unie, které jsou uvažovány do roku 2020 s přesahem do roku 2023, kdy by trasa měla být uvedena do provozu. Jestli se to podaří splnit, ukáží následující roky.“

Podzemní nádraží na letišti

Trasa má být součástí modernizované tratě mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem. Vlastní dráha k letišti má vzniknout na zelené louce, odbočkou z Veleslavína. Projekt si také vyžádá hned dvojí náročné hloubení. V pražských Dejvicích, které mají sloužit jako uzlový bod pro návazné linky městské dopravy, se kvůli námitkám místních vlak přesune pod zem a do Veleslavína bude pokračovat tunelem.

Spolu s kolejemi se pod zem přesune i dejvické nádraží, které by se zároveň mělo o několik set metrů přiblížit k současnému vestibulu stanice metra Hradčanská. „Hlavním cílem je zrychlit dopravu a zkrátit přestupy na další druhy veřejné dopravy,“ doplňuje vedoucí střediska dopravních staveb Petr Zobal.

„Cestovní doba se uvažuje na 22 až 27 minut podle toho, v jakých stanicích by vlaky stavěly. Na plánované trase jsou dvě nové zastávky, a to jízdní dobu trochu prodlužuje,“ dodal s tím, že hloubení čeká stavaře na letišti, kde by měla vzniknout podzemní železniční stanice.