Bývalá textilka Vlněna jde k zemi. Na místě vzniknou kanceláře a byty

Developerská společnost CTP Invest začala s bouráním bývalé velké brněnské textilní továrny Vlněna. Památkářům navzdory. Na místě, které dvacet let chátrá, vyroste nový komplex především kancelářských prostor. Později i bytových domů. Revitalizace areálu by měla trvat deset až dvanáct let.