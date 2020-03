První „stoprocentně pražské“ slůně nechtěla matka Janita přijmout. Už se o mládě stará

„Na svět přišlo dnes krátce po třetí ráno, je to sameček a váží 104 kilogramů. Ještě není vyhráno a nechci to zakřiknout, ale jsou to pro mne asi vůbec nejsilnější okamžiky, které jsem tady v zoo zažil,“ napsal Bobek. Později dodal, že všechno se zdá být na dobré cestě. Slůně se podle něj poprvé napilo v sedm hodin a vykračuje si po pavilonu. K vidění bude od čtvrtka dopoledne, uvedl Bobek.

Matkou slůněte je slonice Janita, kterou chovatelé do pražské zoologické zahrady přivezli v roce 2012 ze Srí Lanky. Otcem je samec Mekong, který už ale v zahradě není. V prosinci 2014 byl převezen do Amsterodamu, kde se připojil k chovné skupině samic.