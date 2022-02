Oprava Barrandovského mostu začne v květnu. S uzavřením pro řidiče plány nepočítají

Podle prvních návrhů ústil most do tunelu ve skále

První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. „Na první pohled vidíte, že most není úplně jednoduchý. Je zakřivený, půdorysně stočený do dvou oblouků, odpojují se a připojují se jednotlivé rampy. Zkrátka, je to prostorově složité dílo,“ přiblížil ve Studiu 6 projektant mostu Jan Růžička.

Podle prvních návrhů přitom měl most přes řeku vést asi o tři sta metrů dále a ústit do tunelu skrze Barrandovské skály. „Z dnešního pohledu je tento návrh absolutně nepřijatelný. Zásah do tak krásné skály by byl dnes nemyslitelný,“ popsal Růžička.