Praha nemůže dostat zpět část Stromovky, podle ministerstva získala ruská ambasáda pozemek řádně

Vedení hlavního města a Praha 7 vyzvaly letos v dubnu vládu, aby vyjednala s Ruskem navrácení části Stromovky, kterou zabralo v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Vojáci se v ní utábořili a využívali park jako základnu. Město chce, aby se rozloha ambasády vrátila do stavu před 21. srpnem 1968 a byla obnovena veřejně přístupná zeleň.

Ministerstvo ve svém dopise uvádí, že pozemek patří České republice a právo s ním hospodařit má diplomatický servis (DS). Jenže v minulosti byl poskytnut Sovětskému svazu. „V roce 1972 tehdejší DS pozemek smluvně převedl do trvalého bezplatného užívání tehdejšího sovětského velvyslanectví, a to na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 17. září 1970,“ píše se v dopise. Na asi půlhektarovém pozemku je několik budov, které využívá ruská ambasáda. Podle dopisu patří Ruské federaci, která je řádně odkoupila.

Navrácení pozemku by porušilo mezinárodní práva, zní z ministerstva

Kvůli výše zmíněným okolnostem pak podle ministerstva není možné naplnit požadavky magistrátu a městské části, aniž by nebyly porušeny základní principy mezinárodního práva. Tehdejší rozhodnutí je stále platné, neboť vycházelo z rozhodnutí vlády ČSSR.

Co se týče dohody, je podle dopisu nepravděpodobné, že by Rusko bylo v současné situaci o dobrovolném navrácení pozemku ochotno jednat. Požadavek Prahy totiž přišel v době, kdy Česko oznámilo podezření o zapojení ruských agentů do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Česko a Rusko následně vyhostilo vzájemně část zaměstnanců ambasád a diplomatů.

Vedení radnice sedmé městské části se podle starosty Jana Čižinského myšlenky návratu rozlohy ruské ambasády do velikosti před 21. srpnem 1968 nevzdává. „Jednáme dál,“ napsal ČTK Čižinský v SMS zprávě.