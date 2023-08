Letecká záchranka se z Plzeňska zřejmě přesune na Karlovarsko. Vrtulníky ale mají v kraji létat i nadále

Armádní letecká záchranná služba by měla v Plzni zůstat jen do poloviny příštího roku, pak se má přesunout do Karlových Varů. Nové místo se pro vrtulníky hledá kvůli možné stavbě gigafactory na letišti v Líních. Podle ministerstva průmyslu a obchodu, které projekt připravuje, to ale neznamená, že by Plzeňský kraj měl o letecké záchranáře přijít úplně.