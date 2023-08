Karlovarsku chybí letečtí záchranáři. Zasahovat by mohli začít už příští rok, tvrdí Válek

O zřízení služby jednal ve středu s představiteli Karlovarského kraje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „My bychom chtěli společně s krajem, který tu iniciativu zahájil, leteckou záchrannou službu co nejdříve v kraji, nejlépe v Karlových Varech na letišti. Probíhá velmi rychle příprava, kterou organizuje kraj a pan hejtman. Já pevně věřím, že v příštím roce dospějeme k něčemu, co by se mohlo podobat stříhání pásek,“ řekl Válek.

Podle krajského zastupitele Jana Bureše (ODS) by měl kraj dostat souhrn podmínek, které bude třeba splnit pro otevření stanoviště letecké záchranné služby, do dvou týdnů. Další příprava by podle něj mohla trvat asi půl roku. Karlovarská krajská záchranná služba je připravena poskytnout personál. Stanoviště v Karlových Varech by podle Bureše nemělo být dočasné, ale trvalé. Počítá se s ním i pro případy převozů orgánů mezi Českou republikou a sousedním Německem.

Zatím není definitivně potvrzeno, kdo bude záchrannou službu provozovat. Podle jednání by to ale měla být Armáda České republiky. Podle Bureše je to pro kraj výhodnější varianta, než pokud by ji provozoval soukromý letecký dopravce.