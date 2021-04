O Velikonocích se uzavře část silnice ze Svitav do Brna. Kamiony čeká 130kilometrová objížďka

Na rozdíl od kamionů mohou řidiči osobních aut místo objet po úzkých a klikatých silnicích. Auta do 7,5 tuny tak ve směru na Svitavy z Letovic uhnou na Svárov, Březinu, Křenov a Pohledy. Auta ve směru do Brna odbočí ze silnice první třídy v Březové nad Svitavou na Svojanov a pojedou přes Bohuňov a Křetín do Letovic.

„Celá rekonstrukce propustků bude následně pokračovat zhruba do 9. května, nicméně již nebude zapotřebí silnici zcela uzavřít. V případě propustku v obci Brněnec bude oprava od 5. dubna pokračovat za oboustranného zúžení vozovky. Stavební práce na opravě propustku v Rozhraní budou pokračovat za částečné uzavírky silnice I/43, kdy doprava povede kyvadlově,“ sdělila Kristýna Korenčíková za Ředitelství silnic a dálnic.