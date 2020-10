Začal fungovat sporný vědecký institut CATRIN. Zatím však jen na papíře

Statut schválil Akademický senát UP už 17. června. „Statut CATRIN vešel dnes v účinnost, a to podle rozhodnutí Akademického senátu v červnu. Nicméně v souladu s věcným záměrem zřízení CATRIN se bude jednat i nadále o velmi složitý legislativní proces, který si vyžádá ještě týdny jednání a ladění příslušných dokumentů a norem,“ uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Od čtvrtka pod hlavičku CATRIN přešlo 13 lidí z RCPTM. „Jedná se o zaměstnance, kteří se podílejí na řešení prestižního projektu za zhruba 130 milionů korun a nyní pracují pod hlavičkou CATRIN na základě nové smlouvy,“ řekla mluvčí vědeckých center Martina Šaradínová. Zaměstnáni jsou zde podle ní i další výzkumníci včetně jednoho z nejcitovanějších českých vědců Pavla Hobzy.

Další zaměstnanci, kteří neúspěšně žádali o převod formou změny pracovní smlouvy, čekají na výsledky univerzitních jednání o technických dohodách důležitých pro provoz CATRIN, doplnila mluvčí center.

S CARTRIN má problém přírodovědecká fakulta

Na odmítavém postoji k ústavu setrvává vedení přírodovědecké fakulty. Poukazuje na to, že vznik ústavu bude na úkor fakulty, především s ohledem na vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Rozhodnutí Akademického senátu UP považuje za hrubý násilný zásah do organizační struktury fakulty.

Vedení UP to odmítá, podle něj vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat. Jednání tak pokračují. „Všechny orgány UP by měly směřovat k vytvoření dohody, která by umožnila vyřešení většiny technických detailů fungování ústavu k 1. lednu 2021,“ doplnila mluvčí univerzity.