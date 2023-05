Při natáčení se s lidmi směju i brečím. Snažím se přinést naději, říká reportérka Surovcová

Po Nově odešla do brněnské redakce České televize (ČT), kde moderovala pořad Dobré ráno, kterým se inspiroval nový seriál Dobré ráno, Brno!. „Jak v čem,“ odpovídá Surovcová na to, zda je seriál autentický. „Ale vždy to byl náš vlastní svět. Když vstáváte v půl čtvrté a fungujete do devíti, tak je to náročné. Já jsem pak ještě jela točit, takže jsem domů přišla třeba v sedm,“ líčí.

Lyžovat začala Lea Surovcová ve třech letech a dlouho se sportu věnovala i závodně. „Naplno jsem tím žila dvacet let, ale pak jsem se rozhodla jít studovat,“ vypráví, jak ji nadchlo výtvarné umění a divadlo. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nakonec vystudovala češtinu a výtvarnou výchovu a začala učit. „Nebyla jsem moc spokojená. Nešlo o školu, ale deziluzi ze školství,“ vzpomíná na okamžik, který ji nasměroval do médií.

Natáčení je pro ni koníček

V brněnské ČT strávila šest let, po kterých si chtěla vyzkoušet, jak obstojí na „velkých Kavčích horách“. Do Prahy přišla po změně vedení domácí redakce a po prvních třech měsících byla podle vlastních slov „zralá na odchod“. „Měla jsem pocit, že vůbec neumím udělat reportáž. Mezi regionálním a celostátním zpravodajstvím byl obrovský rozdíl,“ ohlíží se s tím, že dnes už je menší.

„Trvalo mi rok, než jsem se rozkoukala. Tehdejší šéf mi později řekl, že mě chtěl vyhodit, ale že na to zapomněl,“ směje se Surovcová, která kvůli vysněné práci obětovala dlouholetý vztah. „Žila jsem s dokumentaristou Láďou. Zatímco on se z Prahy odstěhoval do Brna, tak já z Brna do Prahy. Ani jeden z nás neudělal vstřícný krok a nenastěhoval se zpět,“ říká a vysvětluje spletitost novinářské práce.

„Mrzí mě, že mi třeba i někdo z mých blízkých řekne, že si tím supluju rodinu a život. To ale není náplast. Někdo si jde zaběhat nebo za kulturou, pro mě je koníček natáčení,“ odpovídá reportérka Událostí, která stále čelí otázkám na rodinu a děti. „Už jsem dost stará na to, abych věděla, co mi dělá radost. A já chci žít šťastný život. Když budu šťastná, tak vím, že budou šťastní i lidi kolem mě.“

Slzy ve střižně

Zatímco při příchodu na Kavčí hory hledala Lea Surovcová témata těžce, dnes má oblasti zájmu dané. Věnuje se sociálním otázkám, menšinám či zdravotnictví. Běžně tak natáčí s lidmi v těžkých životních situacích. „Často balancuji s lidmi na hranici života a smrti, ale vždy se snažím vnést do života naději, že to dobře dopadne,“ popisuje. „Ti lidé pro mě nejsou položka v bodovém scénáři. I když je to těžké, tak s nimi mluvím, smějeme se spolu, pláčeme spolu, mluvíme upřímně.“

Slzám se reportérka těžko brání i při práci ve střižně, jak dokládá odpovědí na otázku na nejtěžší reportáž. Nedávno totiž natáčela o předčasně narozeném miminku, které mělo vedle zadečku velký nádor. „Maminka dovolila částečné použití záběrů. Čtvrt hodiny jsem seděla ve střižně a vybírala jsem je. Takhle mi tekly slzy,“ vypráví Surovcová, které někteří známí přiznávají, že mají nutkání její reportáže kvůli depresivnosti raději přeskakovat.

„Teď mi kolega Dan Takáč říkal, že musí zavolat mámě, aby se nedívala na moji reportáž o sebevraždách seniorů, protože má teď smutné období. Pak mi ale poděkoval, že jsem ho vyburcovala k tomu, aby jí zavolal,“ říká reportérka, že i proto jí práce dává smysl. Druhým dechem ale dodává, že je ráda, když pokrývá klidnější témata. „Teď jsem točila o Dni otevřených dveří ČT a byla jsem úplně na obláčku,“ usmívá se.