Nebezpečí jsem cítil až se dvěma bodyguardy po boku, přiznává publicista Josef Klíma

Takovými situacemi není demotivovaný, naučil se je využít jinak. Jako zápletku ke knize, seriálu nebo filmu. Tak začínal, už na škole psal sci-fi a později, když odcházel z časopisu Květy, protože odmítl vstoupit do strany, psal detektivky. „K nim měla cenzura laxnější vztah,“ vysvětluje.

Jako novinář totiž často fušuje do řemesla psychologům. Obzvlášť ve chvílích, kdy se snaží někoho přemluvit, aby s ním jako s novinářem mluvil. „A to si novinář uvědomí až časem, že má rezervoár strašně zajímavých kauz, které nikdy nezveřejnil a nemohl zveřejnit. A teď toho litujete, protože to jsou příběhy tak neuvěřitelné,“ říká Klíma a vzpomíná na příběh muže, kterého nevlastní dcera obvinila ze sexuálního obtěžování, a po roce po jeho propuštění a zároveň dva dny před svou smrtí podala výpověď, že si to celé vymyslela. Muž přesto trval na tom, že svůj příběh zveřejnit nechce.

Celé to trvalo dva až tři týdny. „Když odešli, tak jsem se teprve začal bát, protože ve mně vyvolali pocit nebezpečí,“ přiznává. Další pátrání ho ale strachu opět zbavila. Někdy má kauz dokonce tolik, že se obává toho, co nazývá „okorání“.

„Bodyguardi vám život neudělají bezpečnější, do té doby jsem žádné nebezpečí kolem sebe neviděl. Ptal jsem se, jestli bude řídit – nemůže, protože musí mít volné ruce na střelbu. Vyjíždíme a hlásí SPZ někomu do telefonu, přitom se nic neděje,“ vypráví s tím, že až s ochrankou si uvědomil, že může být v nebezpečí.

I když byl dennodenně v kontaktu s lidmi, kteří se nebojí zabíjet, strach cítil jen jednou. A to paradoxně v momentě, kdy mu TV Nova z bezpečnostních důvodů přidělila ochranku. S Jankem Kroupou tehdy dostali z podsvětí varování, protože začali odkrývat řadu podivných sebevražd a autonehod bohatých lidí.

O čem se psát nesmělo, napsal detektivku

Navíc brzo zjistil, že takové příběhy lze snadno propojit s novinařinou. „Zjistil jsem, že některá témata, když nejdou novinářsky, lze zveřejňovat fiktivní formou. To byla třeba moje knížka Ruka na zdi. Začaly se ke mně dostávat případy, kdy lékaři někoho poškodili, nebo dokonce zemřeli kvůli jejich špatnému zásahu. O tom se tehdy nesmělo psát, tak jsem napsal detektivku,“ přibližuje Klíma.

Svobodně mohl tvořit až po revoluci, kdy spoluzakládal časopis Reflex. Poté, co ho jeden z jeho tehdejších kolegů za zády ostatních prodal, dostal se do nově vznikající TV Nova. O televizi přitom do té doby říkal, že je povrchní.

„Postupem času jsem zjistil, že všechny kauzy jdou převést do televizní podoby, akorát je musíte zjednodušit, nezkreslit a v určitých momentech vám divák musí věřit, že máte další důkazy, které nezveřejňujete jen kvůli stopáži,“ vysvětluje.

Pro informace chodil přímo k policejnímu prezidentovi

Brzy si také zvykl na to, že si v pořadu Na vlastní oči vlastní zjištění před kamerou sám uváděl a provázel jimi. „Na jednu stranu mi to zkomplikovalo, že jsem nemohl nikde nikoho šmírovat. Ale na druhou stranu to ohromně otevřelo dveře. Kam jsme přišli, tam nás vítali. Buď se nás báli, nebo nás měli rádi. Měli jsme rychlejší přístup k ministrům, policistům, soudcům, státním zástupcům. A začali se ozývat lidi z podsvětí, kteří nám začali věřit,“ vzpomíná na vzestup své kariéry.

V 90. letech bylo pro něj zjišťování informací jednodušší ještě z jiného důvodu – neexistovali ještě tiskoví mluvčí, pro informace si tak rovnou mohl chodit k policejnímu prezidentovi. Stejně tak lépe navazoval kontakty v samotném podsvětí.

I když se podle něj za ty roky investigativní žurnalistika změnila, její důležitost zůstala vysoká. „Je tady spousta svinstva, které zůstává skryté, a spousta zákulisních sil, které brzdí práci orgánů činných v trestním řízení. Nezávislá novinařina je jediná šance, že se všechna svinstva dostanou na světlo boží. A to je dost velká motivace,“ uzavírá Klíma.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, YouTube a Podcasty Google a Apple.