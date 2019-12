Praktiky Parlamentních listů podle rozsudku soudu: Démonizace, manipulace a apel na strach

Autorka v textu na Foru 24 například napsala, že Parlamentní listy „permanentně šíří lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků“. I za tato slova pak požadoval vydavatel Parlamentních listů, společnost Our Media, u soudu po deníku Forum 24 omluvu. Podle něj článek poškodil pověst serveru. To ale rozsudek odmítá i s odůvodněním, že také samy Parlamentní listy expresivní výrazy ve svých příspěvcích používají.

„Šířit lži a dezinformace je nebezpečné. Právem na svobodu projevu by se šíření lží a dezinformací zaštiťovat nemělo,“ píše se mimo jiné v nepravomocném rozsudku pražského městského soudu, který rozhodoval o sporu mezi vydavatelem Parlamentních listů a serverem Forum 24.

Soud dále přijal jako důkaz i předloženou analýzu Masarykovy univerzity, ve které autoři zkoumali manipulativní techniky na vybraných českých serverech. „Za manipulativní techniky autoři označili svalování viny, fabulaci, nálepkování, apel na strach, názor autora ve zpravodajství, relativizaci, démonizaci, manipulativní video či obrázek. Tyto techniky objevili i u Parlamentních listů, nejčastěji u článků zabývajících se zahraniční politikou,“ píše se v soudním rozhodnutí.

V neposlední řadě žalovaná strana připomněla případ, kdy Parlamentní listy vydaly článek bez ověření faktických informací i identity autorů. Konkrétně se jednalo o vymyšlený text, který tvrdil, že za atentáty v Evropě mohou cyklofašisté. Do redakce serveru ho poslali recesisté a editoři jej bez ověření publikovali.

Vydavatelství serveru Parlamentní listy, společnost Our Media se proti rozsudku odvolala, potvrdila ČT mluvčí Městského soudu v Praze. „Mohu sdělit jen to, že věc je v záležitosti našich právních zástupců,“ odepsal na dotaz předseda představenstva společnosti Our Media Jan Holoubek.