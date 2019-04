Obavy z levné pracovní síly i růst evropského významu. Příchod desítky nových členů byl pro EU výzvou

Malta – někdejší britská kolonie – podepsala s ES asociační dohodu už v sedmdesátých letech, přihlášku podala až o dvacet let později. Překážkou dřívějšímu vstupu nebyla nepřipravenost země, ale rozpolcený postoj Malty k otázce členství. Ten provázel zejména rozdílný pohled dvou hlavních politických stran. Tamní pravice totiž prosazovala co nejrychlejší vstup, labouristé byli naopak spíš proti.

Kypr zaujímal z kandidátských států nejvíce specifické postavení – a to zejména kvůli rozdělení ostrova na jižní (řeckou) a severní (tureckou) část. Těsně před vstupem Kypru do EU se na ostrově konalo referendum, které mělo za cíl sjednocení. Plebiscit ovšem skončil jeho odmítnutím. Do EU tak nakonec vstoupila pouze jižní část Kypru, a to i přesto, že Evropská komise původně požadovala, aby do Unie vstoupil celý ostrov.

