Hasiči v Jablonci zasahují u úniku neznámé látky. Patnáct lidí skončilo v nemocnici

Prezident Miloš Zeman by vetoval novelu občanského zákoníku, podle které by stejnopohlavní páry od poloviny příštího roku měly mít možnost uzavírat manželství. To přitom předpokládá ohlášená novela, kterou v úterý obdržela Poslanecká sněmovna. Pod návrh nepřipojili své podpisy poslanci z KDU-ČSL a SPD.