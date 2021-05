Liberečtí družstevníci jsou ve sporu s radnicí. Kvůli převodu bytů hrozí soudní spor

Družstevníkům dokonce hrozilo, že si budou muset podíly znovu odkoupit. „Jeden a půl milionu stál celý byt, ale bavíme se o cenách před dvaceti lety. Od té doby se ceny opravdu třikrát zvýšily,“ řekla předsedkyně Spolku spravedlnost pro bytová družstva Lenka Šlapáková.

Čekání na první dobrou zprávu přišlo letos na konci dubna, když zastupitelé schválili záměr převést byty za jednu korunu. „Já jsem ráda, že to došlo k nějakému zdárnému konci. Budu čekat na výsledek,“ řekla tehdy družstevnice Zorka Kašparová.

Právnici najatí městem nesepsali smlouvy

Jenže výsledek se v úterý nedostavil, situace se naopak dál zkomplikovala. Město se rozešlo s právníky, kteří měli smlouvu připravit. „Nakonec jsme nedošli ke konsensu, co smlouvy mají, musí a co jsme chtěli, aby obsahovaly,“ uvedl liberecký radní a vedoucí pracovní skupiny pro převod bytů Petr Židek (ODS).

Město teď musí co nejrychleji rozhodnout a byty převést. Pokud nebudou převedeny v termínu, mohou se družstevníci obrátit na soud. „Já věřím, že najdeme shodu a že k soudu nedojde,“ řekl Židek. Rada proto v úterý vybrala novou právní kancelář, která by měla smlouvy sepsat. Převody prvních bytů by se mohly uskutečnit v červnu.