Cherry Man testuje, kam až může zajít Rus s pocitem viny

Název Cherry Man odkazuje k Čechovovi a jeho Višňovému sadu, tedy ke klasikovi spojenému s Ruskem a jeho kulturou. „Vnímá se jako součást národa, který na základě snu o sobě samém, o své vlastní jedinečnosti až nadřazenosti, vytvořil tu nejabsurdnější věc, které se člověk může dopustit – válku,“ říká o Vyrypajevovi režisérka inscenace Kasha Jandáčková.

Slovo „válka“ ve hře zazní jenom jednou. Příběh o morální devastaci a lhostejnosti k osudu těch druhých se odehrává ve Spojených státech. „Je podnětem k zamyšlení nad sebou samým jako nad člověkem i nad společností,“ míní herečka Pavlína Štorková.

Otupená společnost

Vyrypajev lidem vyčítá, že nepřebírají odpovědnost za to, co se stane se světem. „Protože nepřijímáme odpovědnost za to, co se děje s našimi osobními životy,“ vysvětlil v rozhovoru pro magazín Národního divadla Foeyer.

„Samozřejmě, ne všichni. Ale většina občanů ano. O Rusech je to jasné, to je prostě totální nezodpovědnost a jakýsi sen, ve kterém se ruská společnost utápí jako ve sklenici lepkavého medu. Ale to se bohužel děje i obyvatelům Evropy a USA a celého světa obecně. Opět – ne všem. Ale většině.“

Na jevišti vytvořil podobenství prostřednictvím manželského páru Toma a Jerry. Manželé si chtějí zpátky přivlastnit luxusní vilu, kterou přenechali afroamerickým sluhům a také strýci. Ten ovšem o sobě začne tvrdit, že je Rus a cítí se zodpovědný za vše, co se aktuálně ve světě i v Americe děje.