„Bez nás ani dolar.“ Scenáristé si vydobyli ústupky studií a ukončují stávku

Vedení svazu scenáristů (WGA) schválilo ukončení stávky jednomyslně. Více než jedenáct tisíc členů cechu nyní může do 9. října hlasovat o dohodnutém kontraktu, jehož hodnotu WGA odhaduje na 233 milionů dolarů ročně.

Filmoví a televizní scenáristé vstoupili do stávky v květnu poté, co se nedokázali dohodnout na podmínkách další práce s velkými studii jako Walt Disney, Warner Bros nebo Netflix. Podle agentury Reuters se zdá, že se scenáristům podařilo získat ústupky studií ve všech požadavcích – nová smlouva počítá se zvýšením platů, příspěvků na zdravotní a důchodové pojištění a záruky v oblasti umělé inteligence (AI) během tří let její platnosti.

Studia se zavázala, že minimálně dvakrát ročně s odbory budou diskutovat plány na použití umělé inteligence při přípravě a produkci filmů. Kontrakt sice zcela nezapovídá užití AI k vytváření obsahu, scenáristé se ale mohou uchýlit k žalobě, pokud studia využijí jejich práce k tréninku umělé inteligence.