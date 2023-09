O cenu Grammy se hlásí píseň Drakea a The Weeknda, jenže ji vytvořila AI bez jejich vědomí

Za trackem Heart on My Sleeve stojí tvůrce skrytý pod nickem Ghostwriter, tedy označením pro autory, kteří píší například knihy a texty či skládají hudbu za jiné, aniž by si své autorství nárokovali. Skladba se stala letos na jaře virální na sociálních sítích.

Prezident cen Grammy Harvey Mason mladší pro The New York Times uvedl, že falešný duet má nárok usilovat o prestižní ocenění hudebního průmyslu, protože ho vlastně „napsal člověk“.

Pravidla upravující použití AI upřesnily ceny letos v létě. „Nebudeme udělovat nominaci nebo cenu počítači s umělou inteligencí nebo někomu, kdo umělou inteligenci pouze zaúkoloval. Snažíme se v tom dělat rozdíl. Je to cena vyzdvihující mistrovství podněcované lidskou kreativitou,“ vysvětlil tehdy pro Variety.

Počítač cenu Grammy nevyhraje, ale…

Použití AI však není zcela zakázané. Bez námitek by prošla například „nová“ píseň Beatles, v níž zpívá John Lennon – díky počítačové technologii, která vyčistila starou nahrávku jeho hlasu. „Pokud na nahrávce zpívají tři nebo čtyři členové Beatles a jeden z hlasů (byl zvukově vylepšen) umělou inteligencí, stále se jedná o produkci vytvořenou lidmi, s větším přispěním Beatles,“ uvedl Mason.

Dodal, že v případě skladby spoluvytvořené umělou inteligencí by cenu Grammy mohla získat jen ta část, která je dílem lidí. „Pokud by model AI nebo aplikace s AI vytvořily píseň – ‚napsaly‘ text a melodii –, nemohly by se ucházet o cenu za skladbu. Ale pokud by píseň napsal člověk a umělá inteligence by byla použita k úpravě hlasu, vytvoření nového hlasu nebo použití hlasu někoho jiného, nemohly by si tyto části nárokovat cenu. Ovšem napsání tracku a textu by nárok na cenu bez výhrad mělo,“ přibližuje Mason posuzování hudby.

Skladba Heart on My Sleeve byla přihlášena do kategorií pro nejlepší rapovou píseň a píseň roku, což jsou ceny, které se udělují autorům, nikoliv interpretům. Vokály sice vygeneroval počítač, ale text napsal Ghostwriter. Pojednává o vztahu a rozchodu The Weeknda se zpěvačkou a herečkou Selenou Gomezovou.